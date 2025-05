Em horário nobre, Globo lança chamada anunciando nova reprise de 'A Viagem'

A Globo anunciou a nova reprise de "A Viagem" durante intervalo do remake de "Vale Tudo".

O que aconteceu

Na noite de hoje, a Globo lançou a primeira chamada anunciando a nova reprise de "A Viagem" na TV aberta. A novela escrita por Ivani Ribeiro estreia dia 12 de maio no Vale a Pena Ver de Novo, substituindo "Tieta".

A trama, exibida originalmente em 1994, gira em torno de Alexandre (Guilherme Fontes), um rapaz rico e problemático que, após a morte, ainda trilha uma longa jornada. Sua alma se dedica a tentar prejudicar a vida do irmão, Raul (Miguel Falabella), do cunhado Téo (Maurício Mattar) e do advogado criminalista Otávio (Antonio Fagundes). Ele acredita que os três são os responsáveis por seus infortúnios.

Sua revolta aumenta quando vê que Diná (Christiane Torloni), sua irmã mais velha e maior defensora, está apaixonada pelo advogado. Diná, que inicialmente culpa Otávio pela morte do irmão, descobre nele um amor de muitas vidas e a possibilidade de uma relação tranquila, diferente de seu conturbado casamento com Téo.

Essa será a terceira vez da trama no Vale a Pena Ver de Novo. Anteriormente, "A Viagem" foi reapresentada na TV aberta em 1997 e 2006. Sendo assim, faz 19 anos que a história não é exibida na Globo.

"A Viagem" também foi reprisada três vezez na TV fechada. Em 2015, 2021 e 2024 ela passou na programação do Viva, canal por assinatura do Grupo Globo.

No trailer da nova reprise, foram exibidas cenas marcantes da história, como o reencontro de Diná e Otávio após a morte. "Vendo a chamada de 'A Viagem' lembrei que vi a novela no Globoplay ano passado e que delícia de novela. Me apaixonei por essa trama atemporal da Ivani Ribeiro", comentou um usuário do X (antigo Twitter).

CHAMADA DE ELENCO DE A VIAGEM



De Ivani Ribeiro, um grande clássico está de volta na Globo!!!#AViagem #ValeAPenaVerDeNovo pic.twitter.com/Hm9RgAwAoU -- Picoli Montenegro (@suedeMingotte) May 1, 2025

vendo a chamada de #AViagem lembrei que vi a novela no globoplay ano passado e que delícia de novela. me apaixonei por essa trama atemporal da Ivani -- ostrafelipe (@OstraFelipe) May 1, 2025

Colocaram a cena do meme no chamadão de elenco de #AViagem kkkk pic.twitter.com/MhptZlom8j -- Eduardo (@dudurh) May 1, 2025

O TEU AMOR CHAMOU E EU REGRESSEI #AViagem pic.twitter.com/yiZORny25Z -- fael (@boydriiguete) May 1, 2025