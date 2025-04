Dona de Mim hoje (30): veja resumo do capítulo desta quarta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quarta-feira (30) em "Dona de Mim" (Globo).

O que vai acontecer

Leo foge de casa para se apresentar no emprego no lugar de Stephany. Abel pede que Sofia não faça nenhuma brincadeira ou dê sustos na nova babá. Leo chega para fazer a entrevista e se preocupa ao encontrar Samuel. Sofia conhece Leo. Felipa canta para Danilo, que se emociona. Samuel questiona Ayla sobre Leo/Stephany. Sofia e Leo se entendem, e Denise fica impressionada. Samuel avisa a Abel sobre Leo. Jaques pede que Ricardo o ajude no esquema de desvio de dinheiro da fábrica. Stephany se surpreende ao saber que sua vaga no emprego já foi preenchida, e desconfia de Leo. Abel volta para casa com Samuel, e confronta Leo.

A novela "Dona de Mim", escrita por Rosane Svartman, vai ao ar de segunda a sábado, às 19h30, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.