Com câncer terminal, Michael Bolton garante: 'Sucumbir não é uma opção'

Michael Bolton, 72, astro do rock dos anos 1980, comentou sobre como é conviver com o diagnóstico de um câncer terminal.

O que aconteceu

Após passar por uma cirurgia em 2024, o artista falou sobre seu diagnóstico de glioblastoma, um câncer que se inicia com o crescimento de células no cérebro ou na medula espinhal. "Você está recorrendo aos seus recursos e à sua determinação de uma forma que jamais imaginaria", comentou sobre a luta contra a doença, em entrevista à People.

O glioblastoma faz com que o paciente apresente déficits de memória de curto prazo, fala e mobilidade. Não existe cura para esta doença, mas o tratamento é capaz de reduzir os sintomas e retardar o crescimento do tumor.

Ao se manter esperançoso, Michael Bolton garantiu que não deseja o prognóstico — ou seja, ele não deseja saber a previsão médica sobre a evolução de seu câncer. "Sucumbir ao desafio não é uma opção. Você é rapidamente arrastado para um duelo. Acho que é assim que você descobre do que é feito", afirmou.

Diagnosticado com a doença em 2023, o artista demonstra ainda muita vontade de viver. "Quero continuar", disse ele. "Acho que ainda há muito a fazer na luta".

Ao longo de sua carreira, Michael, 71 anos, vendeu mais de 75 milhões de discos. Lançou oito álbuns no top 10 e dois singles número um nas paradas da Billboard e ganhou seis American Music Awards e dois Grammy Awards. Ele também se apresentou com Ray Charles, Celine Dion, BB King e Luciano Pavarotti e no ano passado competiu no The Masked Singer US.