Carol detona Radamés por aposta no Power Couple: 'Imprudente, incoerente'

Carol, esposa de Radamés, criticou o marido durante as apostas para a primeira Prova dos Homens do Power Couple 2025 (Record), exibidas durante a edição de hoje.

O que aconteceu

Ela declarou estar apostando pouco dinheiro após Radamés ter feito uma aposta alta nela na Prova das Mulheres - diferente do que eles haviam combinado. "Como Radamés foi imprudente, irresponsável e incoerente na aposta dele, tô apostando 3000 reais."

Ela ainda brincou sobre o valor. "Mizerinha".

Os homens precisavam atravessar um caminho de obstáculo nas alturas, saltando entre pneus e responder três perguntas sobre os maiores medos das esposas. Eles deveriam cumprir o caminho em seis minutos e responder as perguntas corretamente ao final.

Os maridos precisavam escolher entre duas opções em cada uma das perguntas. O desafio seria concluído se as três perguntas fossem respondidas corretamente e eles conseguissem chegar ao chão no tempo determinado.

