Camila Queiroz revela que mãe trabalha como manicure: 'Querem fazer unha só pra saber de mim'

Camila Queiroz falou sobre a superação de dificuldades em família e como lida com a fama em entrevista ao podcast PodDelas que foi ao ar na terça-feira, 29. Vinda do interior de São Paulo, a atriz e modelo disse que já sofreu dificuldades antes de conquistar a fama e, hoje, valoriza onde está. "Não tenho preguiça de trabalhar, não sou herdeira", comentou com Tata Estaniecki, apresentadora do podcast.

Atualmente, Camila emprega as duas irmãs, Caroline e Melina, mas revelou que a mãe, Eliane Tavares, ainda trabalha como manicure. "Isso é muito importante até hoje, ter minha família até nesses momentos, é seguro para mim. Minha mãe é manicure, trabalha até hoje, mas menos do que antes. Agora, as pessoas querem fazer a unha só pra saber de mim", brincou a atriz.

Ela também contou que busca certa privacidade em sua vida pessoal depois da fama, mantendo, inclusive, um segundo perfil nas redes sociais. "Eu quero preservar minha família. Eu ainda hoje não entendo o interesse das pessoas. Não me vejo como Camila Queiroz, só quando eu incorporo ela para algum trabalho, em um personagem, na passarela", desabafou.

Camila começou a carreira como modelo e morou em vários países, onde lembra ter enfrentado momentos desafiadores. "É uma vida fria, longe de casa, sem saber se comunicar tão bem", descreveu ao PodDelas. Aos 16 anos, enfrentou o trauma do terremoto e tsunami no Japão e resolveu voltar para o Brasil.