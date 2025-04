Camila Queiroz relembra início com Klebber Toledo: 'Nem olhava direito'

Camila Queiroz relembra início do relacionamento com Klebber Toledo. O casal se conheceu em 2016, durante as gravações da novela "Êta Mundo Bom!" (Globo).

O que aconteceu

A atriz contou que, no início das filmagens, estava em outro relacionamento. "Eu namorava na época e nem olhava pra ele direito", disse em bate-papo no PodDelas.

Quando terminou o antigo namoro, a artista desabafava com a maquiadora da novela, que, contava para Klebber. "Ela falava: 'Klebber, a Camila não está bem... vai lá consolar ela. (...) Um dia ele chegou, deu um beijo no meu pescoço e falou: 'eu sou o primeiro da fila'. Eu arrepiei inteira. Falei: 'vou lembrar disso'".

Camila aproveitou para elogiar o marido. "O Klebber é muito gentleman. As pessoas ficam apaixonadas quando conhecem ele. Eu sou legal, mas o Klebber é muito mais legal do que eu. É porque não tem mais esse cavalheirismo, essa pessoa que dá atenção, que te escuta".