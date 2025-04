Caipirinha e Pão de Açúcar: o que bailarinos de Lady Gaga fizeram no Rio?

Com Lady Gaga já em solo brasileiro para o show que acontece no próximo sábado (3), seus bailarinos têm aproveitado a cidade.

O que aconteceu

Michael Dameski, um dos bailarinos de Lady Gaga, postou fotos aproveitando a piscina do Copacana Palace. Além disso, ele provou Caipirinha, uma das bebidas brasileiras mais famosas.

Michael Dameski bebeu caipirinha Imagem: Reprodução/Instagram

Devin Neal também aproveitou o Copacabana Palace e tirou foto em uma das janelas do hotel. O bailarino também andou de bicicleta pelo Rio e declarou seu amor pelo Brasil nas redes sociais.

Devin Neal no Rio de Janeiro Imagem: Reprodução/Instagram

O mexicano Yai Ariza, que já foi do balé de Beyoncé, visitou o Pão de Açúcar e o Cristo Redentor. Antes de chegar no Brasil, o dançarino já havia comemorada a chegada no país: "Próxima parada Brasil."

A bailarina Bailey Dean Holt, postou foto em um passeio de barco e se jogando na água, marcando o Rio de Janeiro. Ela e o colega Michael Ramos o bairro da Urca, na Zona Sul do Rio.