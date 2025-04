C6 Fest: DJ Marky faz aquecimento e explica a obra de Nile Rodgers

Do TOCA

A contagem regressiva começou: em pouco mais de três semanas, São Paulo vai receber um show cheio de groove. No dia 26 de maio, Nile Rodgers & Chic sobem ao palco do C6 Fest, que acontece entre 22 e 26 de maio, no Parque Ibirapuera.

Para aquecer os motores, o festival promoveu uma noite especial no bar Matiz, com um set exclusivo de DJ Marky (que também se apresenta no festival) inteiramente dedicado à obra do lendário guitarrista, compositor e produtor.

O set, feito com paixão e memórias afetivas, trouxe músicas assinadas por Rodgers com sua banda Chic e na produção de diversos artistas, como Madonna, David Bowie, Diana Ross e Sister Sledge. A pista ferveu ao som da atemporalidade e da influência do trabalho de Nile Rodgers.

"Me lembro de ouvir Chic na vitrola da minha mãe, criança ainda. Aquilo me marcou pra sempre. O som é sofisticado, dançante e emocionante. É parte da minha formação musical."

DJ Marky Imagem: Divulgação

Em entrevista ao TOCA, DJ Marky indicou três sons para mergulhar nesse legado e comentou sobre a importância de Rodgers na história da música — e na sua própria vida:

O Nile Rodgers é uma lenda viva. A música dele transcende gerações e estilos. Tocar um set só com as produções dele foi uma experiência incrível. Você sente a energia e o groove únicos que ele imprime em cada faixa. É impossível ficar parado quando o som dele começa a tocar.

Fundador do Chic nos anos 1970, Nile Rodgers foi responsável por hinos como "Le Freak" e "Good Times", que marcaram época e ajudaram a moldar gêneros como o hip-hop e a house music. Fora da banda, brilhou como produtor e colaborador em sucessos que definiram a música pop, como "Let's Dance", de David Bowie, "Like a Virgin", de Madonna, e "I'm Coming Out", de Diana Ross.

Mais recentemente, seu toque genial ressurgiu em "Get Lucky", do Daft Punk, reintroduzindo sua sonoridade a uma nova geração.

No C6 Fest, Nile Rodgers & Chic prometem transformar o palco em uma grande celebração da música — e o groove já está no ar.