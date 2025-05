Ben Stiller não descarta produção com Fernanda Torres: 'Interessante'

Ben Stiller, 59, avalia Fernanda Torres e comenta sobre carreira na indústria cinematográfica.

O que aconteceu

Ator norte-americano falou sobre Fernanda Torres e "Ainda Estou Aqui". O assunto foi abordado no episódio desta terça-feira do Conversa com Bial, no GNT.

Artista admitiu não ter assistido ao filme vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional. "Ainda não assisti, mas soube que é incrível. Eu já li sobre ele e ouvi dizer que as atuações são fantásticas. Parece ser um filme incrível!", declarou.

Pedro Bial relembrou a entrevista da atriz ao LA Times dizendo que pagaria para estar em "Ruptura", e astro de "Zoolander" rebateu: "Acho que sempre que um ator faz qualquer trabalho, tem que receber por isso. Então nós pagaríamos para ela estar na série. Isso é maravilhoso. Acredito que o sucesso da série se deve aos atores, por serem tão bons e comprometidos com os personagens e com a realidade desse local estranho onde estão".

O diretor de "Ruptura" não descartou a possibilidade de ter uma produção com a artista brasileira. "Seria muito interessante. Eu adoraria conhecê-la para falar com ela sobre isso. Mas, com certeza, nós quem temos que pagá-la!", reforçou.

Inspirado por Steven Spielberg e Martin Scorsese, Ben Stiller revelou que seu sonho era se tornar diretor. "São pessoas que estavam definindo o cinema durante a minha juventude. Os anos 70 foram um dos grandes períodos do cinema. Peguei uma câmera querendo ser diretor e fazer parte daquele mundo. Acabei virando ator e o lado cômico evoluiu."