Ben Stiller comenta possibilidade de ter Fernanda Torres em 'Ruptura': 'Seria interessante'

O ator e diretor americano Ben Stiller participou do Conversa com Bial na noite de terça-feira, 29. Durante a entrevista, Stiller falou sobre a possibilidade de ter Fernanda Torres na série Ruptura, do Apple TV+, da qual é produtor executivo e diretor. O programa já está disponível na íntegra no Globoplay.

O nome da atriz surgiu na conversa pois Pedro Bial resgatou uma declaração dela ao LA Times na época do Oscar. Na ocasião, enquanto falava sobre artistas e projetos que deseja trabalhar, Fernanda disse que "pagaria para estar com Ben Stiller, John Turturro e Christopher Walken" na série.

"Você consideraria esta oferta para a próxima temporada?", perguntou Bial ao diretor. "Acho que sempre que um ator faz qualquer trabalho, tem que receber por isso. Então nós pagaríamos para ela estar na série, que fique claro", disse Stiller, risonho.

Ele continuou: "Isso é maravilhoso. Eu acredito que o sucesso da série se deve aos atores, por serem tão bons e comprometidos com os personagens e com a realidade desse local estranho onde estão. Seria muito interessante. Eu adoraria conhecê-la para falar com ela sobre isso. Mas, com certeza, nós é quem temos que pagá-la".

Stiller confessou a Bial que ainda não assistiu a Ainda Estou Aqui, mas soube da repercussão do filme brasileiro. "Perdão, eu ainda não assisti, mas soube que é incrível. Eu já li sobre ele e ouvi dizer que as atuações são fantásticas. Parece ser um filme incrível", afirmou o ator.