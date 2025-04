BBB 25 dá primeira vitória ao Ceará; saiba quais estados não têm campeões

Renata foi a responsável por trazer, pela primeira vez, a vitória de um Big Brother Brasil ao Ceará. Ela não foi a única: na disputa, Guilherme também buscava o título de primeiro pernambucano a vencer o BBB.

Ao todo, 15 estados do Brasil (além do Distrito Federal) nunca tiveram campeões no reality show. São eles Alagoas, Amapá, Amazonas, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso, Pará, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima, Santa Catarina, Sergipe e Tocantins.

Por outro lado, São Paulo é o estado que mais teve vencedores até hoje. Foram seis vitórias: Kleber Bambam (BBB 1), Rodrigo Leonel (BBB 2), Rafinha Ribeiro (BBB 8), Maria Melilo (BBB 11), Vanessa Mesquita (BBB 14) e Thelma Assis (BBB 20).

Atrás deste estado estavam a Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, todos com três campeões.

Relembre todos os vencedores do BBB e seus respectivos estados:

Kleber Bambam (BBB 1) - São Paulo (SP)

Rodrigo Leonel ("Cowboy") (BBB 2) - São Paulo (SP)

Dhomini Ferreira (BBB 3) - Goiás (GO)

Cida dos Santos (BBB 4) - Rio de Janeiro (RJ)

Jean Wyllys (BBB 5) - Bahia (BA)

Mara Viana (BBB 6) - Bahia (BA)

Diego Alemão (BBB 7) - Rio Grande do Sul (RS)

Rafinha Ribeiro (BBB 8) - São Paulo (SP)

Max Porto (BBB 9) - Rio de Janeiro (RJ)

Marcelo Dourado (BBB 10) - Rio Grande do Sul (RS)

Maria Melilo (BBB 11) - São Paulo (SP)

Fael Cordeiro (BBB 12) - Mato Grosso do Sul (MS)

Fernanda Keulla (BBB 13) - Minas Gerais (MG)

Vanessa Mesquita (BBB 14) - São Paulo (SP)

Cézar Lima (BBB 15) - Paraná (PR)

Munik Nunes (BBB 16) - Goiás (GO)

Emilly Araújo (BBB 17) - Rio Grande do Sul (RS)

Gleici Damasceno (BBB 18) - Acre (AC)

Paula von Sperling (BBB 19) - Minas Gerais (MG)

Thelma Assis (BBB 20) - São Paulo (SP)

Juliette Freire (BBB 21) - Paraíba (PB)

Arthur Aguiar (BBB 22) - Rio de Janeiro (RJ)

Amanda Meirelles (BBB 23) - Paraná (PR)

Davi Brito (BBB 24) - Bahia (BA)

Renata (BBB 25) - Fortaleza (CE)

