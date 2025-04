Após 'Dona de Mim', quais novelas estreiam ainda este ano na Globo?

"Dona de Mim" estreou esta semana na faixa das 19h da Globo. Com previsão de 221 capítulos, a novela de Rosane Svartman deve acabar apenas em janeiro do ano que vem. Mas outros folhetins ainda devem estrear em outras faixas da emissora neste ano. Splash reúne aqui o que ainda entra na programação em 2025.

Êta Mundo Melhor!

Após o fim de "Garota do Momento", uma nova novela de Walcyr Carrasco estreia em junho no horário das 18h da Globo. "Êta Mundo Melhor!" será uma continuação de "Êta Mundo Bom!", trama de 2016.

A nova história será ambientada nos anos 1950, enquanto a novela de 2016 se passava na década de 1940, e acompanha a trajetória de Candinho (Sergio Guizé) após a morte de sua mãe, Anastácia (Eliane Giardini) e de sua esposa, Filó (Débora Nascimento). O protagonista terá que buscar seu filho, que foi deixado em um orfanato após a morte da mulher.

Além de Sérgio Guizé, Flávia Alessandra, Bianca Bin, Rainer Cadete, Elizabeth Savalla, Ary Fontoura, Jeniffer Nascimento e Eriberto Leão são alguns nomes que retornam do elenco original. Larissa Manoela, Grace Gianoukas, Nívea Maria e Heloísa Périssé são novidades da trama.

Candinho (Sergio Guizé) em 'Êta Mundo Bom!' Imagem: João Cotta/Globo

Três Graças

"Três Graças" é a próxima novela das nove, que vai substituir o remake de "Vale Tudo" em outubro. A trama marca o retorno do autor Aguinaldo Silva à Globo que, após o fracasso de "O Sétimo Guardião", em 2018, não teve seu contrato renovado com a emissora.

A nova história será protagonizada por três gerações de mulheres da mesma família. Avó, mãe e neta terão em comum o fato de terem engravidado na adolescência.

Dira Paes e Sophie Charlotte devem fazer duas das protagonistas. Segundo informações do jornal O Globo, Grazi Massafera será a grande vilã da trama.

Aguinaldo Silva será o autor de 'Três Graças' Imagem: João Miguel Júnior/Globo

Guerreiros do Sol

"Guerreiros do Sol" é a próxima novela original Globoplay com previsão de estreia ainda para 2025. Assim como aconteceu com "Verdades Secretas 2" e "Todas as Flores", a nova novela deve ser exibida na TV aberta no horário das 23h após chegar ao streaming.

A produção já está totalmente gravada há quase dois anos e foi adiada algumas vezes pelo Globoplay. A princípio, "Guerreiros do Sol" foi anunciada para estrear em 2024, depois foi adiada para abril de 2025. A Globo mantém o anúncio da novela para este ano, mas ainda não definiu um novo mês para a estreia.

A trama é livremente inspirada na história de Lampião e Maria Bonita, abordando empoderamento feminino e outros temas atuais. Ambientada nas décadas de 1920 e 1930, a história acompanha a trajetória de Rosa (Isadora Cruz), casada com Elói (José de Abreu), um poderoso coronel. Do outro lado temos Josué (Thomas Aquino), que é um dos maiores cangaceiros do Nordeste.

A história ganha fôlego quando Josué se apaixona pela esposa de maior inimigo. Ele transforma Rosa em uma integrante de seu bando e em uma das mulheres mais respeitadas do Cangaço.