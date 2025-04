Alcione denuncia propaganda feita com IA: ’Não está fazendo e nunca fez’

A equipe da cantora Alcione emitiu, hoje, posicionamento denunciando propaganda falsa de um produto medicinal que usava a imagem da artista, realizada com o artifício da inteligência artificial.

O que aconteceu

Alcione diz que "não está fazendo e nunca fez" propaganda para este produto. Na nota, a equipe da artista esclarece que a imagem de Alcione utilizada na publicidade é falsa e criada totalmente com IA.

A equipe termina a nota alertando sobre os possíveis perigos deste tipo de tecnologia. "Gostaríamos de alertar o público e, ao mesmo tempo, solicitar que as plataformas responsáveis pela proliferação dessas ações criminosas tomem as devidas providências a respeito - sabemos que inúmeras pessoas atingidas já entraram com ações nesse sentido - para evitar, ainda mais, a proliferação desses abusos. Na verdade, crimes!".

Confira abaixo a nota completa

"Em nome da cantora Alcione e de sua empresa, a MARROM MUSIC, sentimo-nos na obrigação de vir a público esclarecer que a artista não está fazendo - e nunca fez - publicidade para um suposto produto medicinal que preconiza curar diabetes, cansaço, inchaço, dentre outras enfermidades. Na propaganda, realizada com o artifício da inteligência artificial, a 'cantora' aparece recomendando um tal produto detox que parece ser a solução para diversos males.

Gostaríamos de alertar o público e, ao mesmo tempo, solicitar que as plataformas responsáveis pela proliferação dessas ações criminosas tomem as devidas providências a respeito - sabemos que inúmeras pessoas atingidas já entraram com ações nesse sentido - para evitar, ainda mais, a proliferação desses abusos. Na verdade, crimes!".