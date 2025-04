ABL escolhe Míriam Leitão para cadeira 7, que foi de Cacá Diegues

A ABL (Academia Brasileira de Letras) elegeu, hoje, a jornalista Míriam Leitão, 72, para ocupar a cadeira 7, que pertencia ao cineasta Cacá Diegues, morto em fevereiro deste ano.

O que aconteceu

Leitão venceu a disputa ao receber 20 votos dos 37 possíveis e se tornou a nova Acadêmica da instituição. A jornalista superou o ex-senador Cristovam Buarque, que teve 14 votos.

No total, a ABL recebeu 16 cartas com intenções para ocupar a vaga de Diegues. A votação ocorreu na tarde de hoje e foi realizada a portas fechadas na sede da Academia, no Rio de Janeiro.

Míriam Leitão é jornalista e escritora. Ela é comentarista de política e economia do grupo Globo desde 1991.

Míriam é autora de 16 livros e transita em sua escrita entre a não ficção, o romance, as crônicas e os livros infantis. Entre suas obras de destaque estão "Saga brasileira: a longa luta de um povo por sua moeda" (2012), vencedor do Prêmio Jabuti de Melhor Livro de Reportagem e Livro do Ano de Não Ficção, e "Amazônia na encruzilhada: o poder da destruição e o tempo das possibilidades" (2023), que a fez vencedora do Prêmio Intelectual do Ano - Troféu Juca Pato de 2024.

Eleição de Míriam amplia número de mulheres na ABL. Agora, com a inclusão da jornalista, são cinco mulheres no total com cadeira na Academia, que foi fundada por Machado de Assis, em 1897.

Outras vagas

A ABL divulgou também os nomes dos concorrentes às vagas que pertenceram aos imortais Heloisa Teixeira e Marcos Vilaça.

Heloisa ocupava a cadeira 30 da Academia. Em abril de 2023, tomou posse como a 10ª mulher eleita imortal. Escritora, crítica cultural e importante nome do feminismo brasileiro, ela morreu dia 28 de março, aos 85 anos.

O advogado, jornalista e escritor Marcos Vilaça morreu em, 29 de março, também aos 85 anos. Ele ocupava a cadeira 26 desde 1985. As eleições para as vagas dos acadêmicos serão nos dias 22 e 29 de maio, respectivamente.

Disputam a vaga que pertenceu a Heloisa o poeta, professor e tradutor Paulo Henriques Britto, e o poeta e compositor Salgado Maranhão. Também estão inscritos Arlindo Miguel, Paulo Roberto Ceratti, Spencer Hartmann Júnior e Eduardo Baccarin Costa.

Já para a cadeia de Vilaça estão o advogado, escritor e professor universitário José Roberto de Castro Neves e o escritor, editor, tradutor e historiador Rodrigo Lacerda. Completam a lista Diego Mendes Sousa, Sivaldo Venerando do Nascimento e Evandro Aléssio Rodrigues Pereira.