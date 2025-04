1ª semana do Power Couple 7 terá eliminação falsa; confira agenda

A primeira semana do Power Couple 2025 (Record) terá uma falsa eliminação. A dinâmica foi divulgada hoje, na estreia do programa.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Power Couple? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Confira cronograma

Felipe Andreoli e Rafa Brites explicaram a dinâmica. "A primeira semana é diferente. Na quinta, a gente forma a DR, abre uma votação relâmpago, mas ninguém vai embora. Eles não fazem ideia disso. O casal menos votado vai direto para a DR da semana que vem e não participa de nenhuma das provas."

Agenda

Quarta-feira: Primeira Prova dos Homens

Quinta-feira: Prova dos Casais, formação da DR ao vivo, eliminação falsa e definição de novo casal Power

Sexta-feira: Divisão dos quartos e festa

Sábado: melhores momentos da festa

LIVES

Chico Barney, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial de famosos e realities no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários da programação:

10h - Central Splash com Chico Barney e Bárbara Saryne

13h - Splash Show com Yas Fiorelo e Leão Lobo

18h - Central Splash com Dieguinho Schueng e Dantinhas