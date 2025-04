Vinícius esclarece boatos de que estaria vivendo romance com Gil do Vigor

Vinícius Nascimento, 28, abriu o jogo sobre os rumores de que estaria vivendo um romance com Gil do Vigor, 33.

O que aconteceu

O ex-participante do BBB 25 (Globo) negou que tenha rolado 'algo a mais' entre ele e o economista. "Não rolou! Foi engraçado essa fanfic. Não [há possibildiade de romance], o Gil é um amigo querido demais. O povo quer coisa para ter notícia. Então a galera vai começar a criar coisa", analisou, durante participação no programa Uma Hora de Relógio Quebrado, do jornalista Kadu Brandão.

Vinícius afirmou que tem recebido de Gil conselhos valiosos sobre como administrar sua carreira na mídia. "Ele é um ex-BBB bem-sucedido, foi me dando muitos toques. Ter esse feedback de pessoas que você tem como referência é muito importante. Ele está me ensinando muita coisa. E que eu quero levar e aprender muita coisa com ele. Até porque ele é um cara inteligente, que está dando certo desde que saiu [do BBB]."

Questionado sobre um possível reencontro com Maike Cruz, 30, seu desafeto no BBB 25, o promotor de eventos respondeu com ironia. "Se Maike te chamar para tomar uma cerveja, você vai?", indagou Kadu Brandão. "Não, porque vou estar ocupado fazendo publi", debochou Vinícius, rindo.