Viih Tube mostra foco na rotina fitness e comemora perda de 15 kg

Viih Tube compartilhou com os seguidores momentos de sua rotina de treinos, mostrando que está dedicada a cuidar da saúde e do corpo após o nascimento da segundo filho.

O que aconteceu

Em um vídeo descontraído feito durante os exercícios matinais, ela fez piada sobre um dos seus objetivos atuais. "Vai embora, diástase do cão!", disse, referindo-se à condição comum após a gestação que causa a separação dos músculos abdominais.

A ex-BBB também comentou os resultados alcançados com sua nova rotina. A mãe da pequena Lua Di Felice, de dois anos, e do bebê Ravi, de apenas cinco meses, revelou ter perdido 15 quilos e voltou a usar calça tamanho 40, após um período vestindo 44.

A revelação gerou comentários dos seguidores. A influenciadora respondeu com bom humor: "Gente, vocês não têm noção do meu tamanho, eu sou um minion! Tenho só 1,57m", disse, ao rebater quem duvidava do número do manequim.