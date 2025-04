Thaís Carla está em recuperação pós-bariátrica: ‘Não está nas redes’

A equipe de Thaís Carla avisou hoje, nas redes sociais, que a modelo e influencer está de repouso após sua cirurgia bariátrica ontem.

Ela está focada em sua recuperação e, por orientação médica, ainda não está mexendo no celular ou nas redes sociais. Equipe de Thaís Carla

O que aconteceu

A equipe da dançarina agradeceu pelo carinho e por todas as mensagens. "[Thaís] soube de toda a repercussão, das mensagens lindas, da torcida e do respeito que recebeu, e ficou profundamente emocionada e feliz com tanto amor".

A influencer fez a cirurgia na manhã de ontem, em Salvador. O portal Léo Dias, conversou com o marido de Thais Carla, Israel Reis, que informou que a esposa passa bem.

Thaís relatou que a escolha pela bariátrica veio de um desejo por outro tipo de vida. "Eu tenho uma família que me aceita como sou. Não precisava mudar, mas quis. Quis ter uma vida diferente, brincar com as minhas filhas, voltar a dançar", contou em entrevista à Marie Claire, revelando não ter sido uma influência de terceiros.

A influencer teve de eliminar 30kg antes do processo. Conhecida pelas suas militâncias contra a gordofobia, o processo inteiro foi parte de um projeto buscando por uma vida mais fisicamente ativa.

Abaixo, leia o texto completo da equipe de Thaís Carla.

"Oi, pessoal! Passando aqui em nome da Thaís para agradecer o imenso carinho que ela tem recebido.

Como muitos já viram, ela realizou uma cirurgia bariátrica recentemente, um passo importante em sua jornada. No momento, ela está focada em sua recuperação e, por orientação médica, ainda não está mexendo no celular ou nas redes sociais.

Mesmo assim, soube de toda a repercussão, das mensagens lindas, da torcida e do respeito que recebeu, e ficou profundamente emocionada e feliz com tanto amor.

Aos poucos, ela vai retomar a rotina e compartilhar esse novo capítulo com vocês. Até lá, seguimos por aqui, com gratidão e carinho por todo apoio.

Com amor,

Equipe da Thaís Carla".