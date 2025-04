Thais Carla sobre processo de emagrecimento: 'Não precisa mudar, mas quis'

Colaboração para Splash, no Rio

Thais Carla abriu o jogo sobre sua transformação corporal. A influenciadora, conhecida por lutas contra a gordofobia falou sobre a decisão da perda de peso e o mais recente procedimento cirúrgico.

O que aconteceu

Thais Carla se submeteu ontem a uma bariátrica. A influenciadora passou pelo procedimento no Hospital Aliança Star, em Salvador (BA).

Mesmo sendo uma voz importante na luta pela aceitação dos corpos diversos, Thais relatou que a escolha partiu de um desejo íntimo. "Eu tenho uma família que me aceita como sou. Não precisava mudar, mas quis. Quis ter uma vida diferente, brincar com as minhas filhas, voltar a dançar", contou em entrevista à Marie Claire, revelando não ter sido uma influência de terceiros.

Thais Carla afirmou que o principal impulso veio da vontade de viver com mais disposição. "Brincar com a minha filha", comentou a ativista que já tinha eliminado 30kg antes de realizar o procedimento cirúrgico.