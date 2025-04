Teddi Mellencamp revela cicatrizes após cirurgia para retirada de tumor

A apresentadora e ex-integrante de reality show Teddi Mellencamp compartilhou uma nova imagem que revela duas cicatrizes visíveis na cabeça, resultado das cirurgias realizadas para a retirada de tumores cerebrais.

O que aconteceu

A foto, publicada ontem, também mostra marcas de hematomas pelo corpo da artista. Em uma publicação comovente, Teddi falou sobre a difícil trajetória que vem enfrentando desde o diagnóstico, incluindo procedimentos médicos, desafios emocionais e a luta constante pela saúde mental.

Já faz 76 dias que fui ao pronto-socorro com dores de cabeça insuportáveis e rapidamente descobri que tinha vários tumores em estágio 4, 'do tamanho de ameixas', no cérebro e nos pulmões. O melanoma havia se espalhado para lá e estava lá 'entre seis meses a um ano' e não tínhamos ideia. Desde aquele dia, passei por várias cirurgias, fiquei com raiva dos esteroides, me senti muito mal, ri muito, montei em cavalos, amei meus filhos e me senti ótima.

Teddi Mellencamp

A ex-estrela de reality contou como suas emoções se transformaram ao observar os sinais físicos do que tem vivido.

Quando olhei pela primeira vez para esta foto, para as cicatrizes na minha cabeça e no meu braço, chorei. Então, senti um calor percorrer meu corpo e senti muita paz. Paz do incrível sistema de apoio que tenho na minha família e amigos. Paz através da demonstração de amor de todos vocês aqui. Paz em saber que minha história pode ajudar alguém a salvar sua vida.

Teddi Mellencamp

Teddi encerrou sua mensagem com palavras encorajadoras, direcionadas a quem enfrenta uma batalha semelhante contra a doença. "Enviando amor a todos que estão passando por dificuldades e lembrando que se algo não estiver certo, é preciso fazer um exame. Defenda-se. Nós conseguimos", concluiu a filha do renomado cantor e compositor John Mellencamp.