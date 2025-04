Silvia Abravanel prepara casamento religioso ao estilo country: 'Rusticão'

Casada no civil com Gustavo Moura, 36, desde a última sexta-feira, Silvia Abravanel, 54, revelou detalhes de como será a celebração religiosa do enlace.

O que aconteceu

A apresentadora explicou que a ideia, desde o início, foi fazer uma cerimônia ao estilo country. "Iria ser no nosso haras, porque ele é muito simples e eu também. Então a gente queria uma coisa no mato, no campo mesmo, todas as madrinhas de botas... Meu vestido [também] é bem estilo mais country. Só que a logística ficou muito ruim", explicou ela, em participação no Programa Flávio Ricco (Leo Dias TV).

O festejo acontecerá em um restaurante temático, com decoração e cardápio rústico. "Descobrimos um restaurante aqui em São Paulo, que é 100% temático: mesa de madeira, bem rusticão mesmo, bem coisa de churrasco — como ele já queria. É mesa de madeira, prato de ferro, facão mesmo, para você comer churrasco, comer milho com a mão, salada, farofa? Vai ser exatamente assim. E vamos continuar com o tema country."

Entre os padrinhos, estarão os apresentadores Ratinho, Leo Dias e Gaby Cabrini. "Vários amigos queridos", destacou Silvia.