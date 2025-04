Saryne: Comovente, VT das vilãs na festa da Globo mostra que o auge passou

A TV Globo promoveu um programa especial para celebrar seus 60 anos de história. Um dos destaques foi um vídeo reunindo vilãs emblemáticas da história da emissora. Este foi um dos temas do Central Splash, com Chico Barney e Bárbara Saryne.

Renata Sorrah, Susana Vieira, Glória Pires, Adriana Esteves e Flávia Alessandra representaram as personagens Nazaré Tedesco ("Senhora do Destino"), Branca Letícia de Barros Mota ("Por Amor"), Raquel ("Mulheres de Areia"), Carminha ("Avenida Brasil") e Cristina ("Alma Gêmea"), respectivamente.

Também participaram Lilia Cabral, a Maristela de "Garota do Momento", Letícia Colin, a Vanessa de "Todas as Flores", e Joana Fomm, a Perpétua de "Tieta". No VT, elas disputam —em um roteiro divertido— sobre quem deveria ganhar o prêmio de melhor vilã.

Tanto Chico Barney quanto Bárbara Saryne acreditam que o vídeo com as vilãs que marcaram a emissora mostra que a Globo não é mais a mesma em termos de produções icônicas. "Fiquei comovido", destacou Chico Barney.

A gente tem um vislumbre de uma Globo que não existe mais. Eu vi muita gente falando que o especial, como um todo, parecia uma despedida: 'veja só o que construímos. E veja só, não nos sobrou quase nada'.

Chico Barney

Quantos anos se passaram de cada interpretação ali, e elas conseguiram atuar como se fosse hoje. (...) Me passou esse sentimento também. Apesar de ter ficado muito feliz com tudo, fiquei muito emocionada, de pensar: 'poxa, mas hoje a gente não tem isso. Não está nesse nível. O auge já passou'.

Bárbara Saryne

