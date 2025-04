Saory Cardoso exibe barriga chapada nas redes após término com ator global

A influenciadora Saory Cardoso chamou atenção nas redes sociais ao publicar fotos exibindo sua barriga chapada.

O que aconteceu

O famoso "tanquinho" é resultado de uma rotina intensa de cuidados com o corpo. Sempre dedicada à saúde e ao bem-estar, a ex-participante do reality "De Férias Com o Ex" costuma compartilhar com os seguidores seus hábitos fitness, com stories frequentes mostrando treinos e exercícios físicos.

Além do corpo definido, a vida pessoal de Saory também tem sido assunto entre os seguidores. Recentemente, ela comentou sobre o fim do relacionamento com o ator Marcello Novaes. Segundo a fitness, a separação aconteceu pouco tempo após ela realizar um procedimento estético, que segundo ela, não foi bem visto pelo ator. "O término foi uma decisão dele, comunicada por telefone há poucos dias, logo após eu ter feito um preenchimento nos glúteos que acabou incomodando ele", escreveu.