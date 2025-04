Sabrina Sato: 'A pessoa 40+ sente tesão e desce até o chão'

Sabrina Sato foi surpreendida por Nicolas Prattes com um buquê de flores e um beijão no lançamento de seu novo reality, Minha Mãe Com Seu Pai, no Globoplay. Durante conversa com imprensa, ela defendeu a liberdade sexual das pessoas acima de 40 anos.

Sabrina posou com Nicolas e a sogra, Giselle Prattes, no tapete vermelho, antes de falar com jornalistas. "Ele veio Nova York, acabou de chegar".

Em Minha Mãe com seu Pai, pais e mães solteiros, com mais de 40 anos de idade, foram inscritos por seus filhos para dar uma nova chance ao amor. Eles trarão à tona as habilidades de paquera - ou, em alguns casos, a falta dela.

Sabrina defende a participação de pais e mães solteiros, todos acima dos 40, no reality. "Não é só um reality de pegação. É um reality de família, geracional, de relacionamento".

Sabrina diz que o reality mexeu muito com ela — uma mulher de 44 anos que se relaciona com um homem de 27. "Tem tudo a ver comigo, porque eu tava passando por essa experiência. Eu tenho mais de 40 anos, tava passando por esse momento de ter coragem e lembrar que a gente tem que ser feliz agora, sabe? Eu mereço ser feliz, eu pago minhas contas. E eu tenho que viver esse momento, sabe".

A gente precisa lembrar pra sociedade, lembrar pros nossos filhos, lembrar pra todo mundo que a pessoa 40+ sente tesão, tem desejo, tá começando a vida, desce até o chão. E a gente erra também.

Sabrina Sato

Recém-casados, Nicolas Prattes e Sabrina Sato trocaram carinhos no evento Imagem: Victor Chapetta / AgNews

Reality quer "abraçar os órfãos do BBB 25", que terminou recentemente. "Temos conteúdos multiplataforma [na TV e no streaming], mas também precisamos de conteúdo exclusivo no Globoplay".

Pai e mãe também gozam e têm desejo.

Sabrina Sato

Minha Mãe Com Seu Pai

Em uma casa repleta de atividades, os pretendentes são orientados por supostos "especialistas em casais", que vão tomar decisões, formar pares e propor situações ao longo do programa. No entanto, eles não imaginam que esses especialistas são, na verdade, seus próprios filhos, que têm a tarefa de vigiar e influenciar as escolhas amorosas, criando momentos de intromissão estratégica. Mas será que os filhos estão preparados para ver seu pai ou sua mãe flertando, falando sobre sexo ou beijando na boca?

Grandes poderes atraem grandes responsabilidades e, por isso, é preciso estar de olhos bem abertos para tomar importantes decisões. Ao som do 'alarme de intromissão', eles entram em ação, manipulando os passeios, os encontros e as dinâmicas, sempre adicionando uma dose extra de drama e emoção. Afinal, ciúmes, conflitos e fofocas não podem ficar de fora. Acompanhando os pais, seja através dos monitores ou em visitas secretas aos encontros, eles vão mostrar que as noções de privacidade foram atualizadas com sucesso.

Romance, tretas, constrangimentos e muitas risadas são elementos garantidos nessa experiência pioneira. Vão desde a chegada de novos participantes, despedidas até as polêmicas e divertidas decisões dos filhos, que vão ditar o futuro de seus pais.

Minha mãe com seu pai é um reality-show Original Globoplay, apresentado por Sabrina Sato. Formato de sucesso da ITV Studios, a atração tem direção de Chica Barros e produção da Formata Produções e Conteúdo.

Com 10 episódios, o programa será exibido em três etapas. As duas primeiras, respectivamente nos dias 30 de abril e 7 de maio, com quatro episódios cada. Já a dupla final vai ao ar no dia 14 de maio.