Reviravolta: Zélia revela segredos e faz 'Garota do Momento' pegar fogo

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta terça-feira (29) em "Garota do Momento" (Globo), Juliano afirma que Clarice é criminosa e a deixa com uma pulga atrás da orelha.

O crápula percebe que a mulher está diferente e se preocupa com o afastamento dela.

Logo depois, Zélia resolve desistir de se virar contra Clarice e revela toda sua história à falsa irmã. Assim, as duas se unem contra Juliano.

Zélia (Letícia Colin) e Clarice (Carol Castro) em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Ainda neste capítulo: Bia confronta Beatriz. Eugênia alerta Guto sobre a descoberta de Topete. Clarice desabafa com Teresa e pede que a amiga guarde seu documento. Maristela convoca uma nova sessão de avaliação de sua saúde mental.

Basílio consegue as provas de que a Perfumaria Carioca sabotou o novo produto. Bia interrompe a reunião de Raimundo.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.