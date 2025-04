Quais você viu? 6 novelas com Alice Wegmann, a Solange de 'Vale Tudo'

Alice Wegmann, 29, interpreta Solange Duprat em "Vale Tudo" (Globo), remake da novela original de 1988. Splash elencou os principais trabalhos da atriz, que começou a estudar teatro aos 11 anos de idade.

Carreira na TV

Estreia em novelas aconteceu aos 15 anos, em "Malhação", em 2010. Nesta temporada a atriz deu vida a Andréa Ramos, personagem coadjuvante na extinta trama teen.

Guilherme Leicam e Alice Wegmann como Vitor e Lia em 'Malhação' Imagem: Divulgação/TV Globo

Em "A Vida da Gente" (2011/2012) Alice deu vida a Sofia. Ela entrou como a personagem, uma jovem tenista, na segunda fase da trama de Lícia Manzo.

Foi uma das protagonistas de "Malhação: Intensa como a Vida", exibida entre 2012 e 2013. Já com certa experiência, deu vida a Lia Martins, que formou triângulo amoroso com as personagens de Agatha Moreira e Guilherme Leicam.

Em 2014 fez "Boogie Oogie", novela de Rui Vilhena. Na trama, Wegmann foi filha dos personagens vividos por Bruno Garcia e Alexandra Richter e fez par com Brenno Leone.

Já em "A Lei do Amor" (2016) teve destaque como a garçonete Isabela. Enganada por Tiago (Humberto Carrão), a moça começa a se vingar do ex-namorado após sofrer um atentado e fingir outra identidade.

Alice Wegmann é Dalila em "Orfãos da Terra" Imagem: Paulo Belote/Globo

A última novela da atriz antes de "Vale Tudo" foi "Órfãos da Terra" (2019). No folhetim da faixa das 18h, ela deu vida à muçulmana Dalila, uma vilã que não mede esforços para separar os protagonistas Jamil e Laila e vingar a morte de seu pai, o Sheik Aziz.

Alice também teve grande destaque em séries importantes. Em seu currículo estão "Ligações Perigosas", "Onde Nascem os Fortes", "Rensga Hits!" e "Justiça 2". Na Netflix, em 2024, estrelou "Senna".