Power Couple 7 exibe primeira Prova das Mulheres; confira ranking

A edição de estreia do Power Couple Brasil 2025 (Record) mostrou a primeira Prova das Mulheres.

Como foi a prova

A dinâmica consistia nas mulheres conseguirem reconhecer a caligrafia dos maridos e atravessar um labirinto. Na prova, as esposas deveriam atravessar, em até quatro minutos, um labirinto, encontrar o quadro com a caligrafia do marido no meio de todos os quadros, e voltar.

Antes da prova, os maridos apostaram um valor, que seria adicionada a conta do casal se as esposas conseguissem concluir o desafio. Caso falhassem em conseguir sair do labirinto no tempo certo ou pegassem o quadro errado, a prova não seria concluída.

Conseguiram concluir o desafio 2 esposas. Cris e Gi somaram o valor à sua conta com o marido. Os demais casais tiveram o valor apostado subtraído da soma do casal.

Após o fim do ciclo, na formação da DR, o casal com menor somatório estará automaticamente na DR.

Ranking após prova

1 - Gi Prado e Eros: R$ 65.000

2 - Cris e Kadu: R$ 56.000

3 - Talira e Rafa: R$ 37.000

4 - Bia e Gui: R$ 33.000

5 - Sílvia e André: R$ 30.000

6 - Gretchen e Esdras: R$ 29.000

7 - Nat e Eike: R$ 28.000

8 - Emilyn e Everton: R$ 25.000

9 - Ana Paula e Antony: R$ 22.000

10 - Rayanne e Victor: R$ 20.000

11 - Adriana e Dhomini: R$ 19.000

12 - Carol e Radamés: R$ 18.000

13 - Giovanna e Diego: R$ 14.000

14 - Francine e Júnior: R$ 7.000

