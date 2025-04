Ator PCD de 'Dona de Mim' diz que sofreu preconceitos no movimento LGBT

Ator Pedro Fernandes, 33, fala sobre preconceitos que sofreu por ser PCD e detalhe sobre estria em "Dona de Mim", nova novela das 19h da TV Globo.

O que aconteceu

Artista abriu o jogo sobre a sexualidade. "Foi muito difícil me aceitar como homem gay e entender esse corpo como um corpo gay, um corpo com deficiência LGBT, que enfrenta dois preconceitos num corpo só. Primeiro tive que furar a bolha interna, da descoberta, que é muito solitária, depois, a barreira família, e depois a barreira social", destacou em entrevista ao jornal Extra.

Ele contou sobre os preconceitos que sofreu. "Tive um relacionamento por quatro anos, e atualmente estou solteiro. Vivi esse relacionamento com muitas barreiras e preconceitos dentro do próprio movimento LGBT. A gente não tem muito apoio no movimento LGBT para lutar pela pauta e naturalizar corpos PCDs", opinou.

Pedro Fernandes ressaltou a importância de seu papel em "Dona de Mim". "A novela vai furar essa bolha de naturalizar o corpo com deficiência em diversos espaços, com humor e leveza. O Peter, meu personagem, é bem-humorado, trabalha na padaria do pai [interpretado por Ernani Moraes] e é uma pessoa que quer viver", declarou.