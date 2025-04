Os bastidores e o que deu o que falar no festão de 60 anos da Globo

De Splash, no Rio

Globo promoveu um festão para celebrar os 60 anos de fundação do canal por Roberto Marinho. Atores, apresentadores, cantores, funcionários, jornalistas e influenciadores estiveram entre os convidados que lotaram boa parte de uma arena da capital carioca. Splash conta o que aconteceu e não passou na TV.

Destaques do tapete azul

Sophie Charlotte poderia ser eleita a "miss simpatia". Parou para falar individualmente com os veículos e confirmou que estará em "Três Graças", próxima novela das 9 de Aguinaldo Silva. Bárbara Reis, que também está confirmada no próximo folhetim, e Carol Castro também foram elogiadas pela atenção com a imprensa.

Carla Cristina Cardoso roubou a cena no tapete azul. Com bom humor, a atriz de "Garota do Momento" divertiu ao falar da reta final. "Já bate uma saudade porque depois vem o desemprego. Em junho, já preciso de uma escalação. E sou pé quente: é meu quarto sucesso seguido. Não dá para descansar imagem porque tem o boleto da Light para pagar, o da Vivo…"

A noite de chuva fez muitos atores chegarem atrasados, incluindo boa parte do elenco de Vale Tudo. Jornalistas tinham a expectativa de falar com o elenco, mas eles passaram rapidamente pelo local porque "precisavam entrar para a plateia". Alice Wegmann, Belize Pombal e Ricardo Teodoro foram nomes que pararam para falar com a imprensa.

Ex-BBBs também marcaram presença. Vitória Strada foi recebida por parte da plateia com o grito de "é campeã", enquanto a vencedora, Renata, fugiu de entrevista ao ser perguntada por Maike. Diogo Almeida também desconversou ao ser questionado sobre Aline.

Destaques do show

Susana Vieira saiu de dentro de um bolo e causou frisson logo na abertura. A veterana não passou pelo tapete azul e sua ausência foi sentida por jornalistas, que comentavam a não aparição. A resposta veio logo na abertura — ela não poderia ficar de fora. "Sou vitalícia", disse ao vivo.

Chamado por William Bonner e Renata Vasconcellos, Roberto Carlos foi ovacionado antes mesmo de ter seu nome dito pelos jornalistas. O Rei, descongelado antes do Natal — como brincaram as redes sociais — cantou "Emoções" e "Amigos". "Obrigado, assim eu choro", disse ele. "Estou aqui há 50 anos vivendo muitas emoções. Parabéns a toda família Marinho."

Os representantes da ginástica, em especial Rebeca Andrade e Daiane dos Santos, foram muito aplaudidos, assim como demais esportistas.

Novelas foram homenageadas em diversos momentos. Um ponto alto foi o encontro de vilãs icônicas. Em outro, Regina Duarte ganhou destaque. Trilhas sonoras também foram lembradas em musicais ao vivo. "A essência de um novelão não mudou", refletiu Betty Faria.

Mas o que deu o que falar foi a homenagem de Paulo Vieira, Fábio Porchat e Tatá Werneck ao humor da emissora. Eles saíram do script e zoaram Marcos Mion, cutucaram Cauã Reymond e fizeram uma crítica ácida com Marlene Mattos, ex-diretora de Xuxa na emissora.

Por falar em Cauã, ele não apareceu no tapete azul, apesar de ser aguardado por lá, mas teve destaque no show em trecho gravado e durante apresentação de Ivete Sangalo. Outros nomes que participaram do show também não passaram pelo local onde os fotógrafos e jornalistas estavam — e isso é comum em grandes shows.

A festa, aliás, teve muita música. Negra Li cantou "Vai na Fé", enquanto Ivete Sangalo performou "Erva Venenosa". Daniel, Péricles, Fafá de Belém e João Gomes também passaram por lá e cantaram ao vivo, enquanto Xuxa, Angélica e Zeca Pagodinho preferiram o apoio do playback.

Os elencos das novelas se mantiveram unidos. Além dos atores de Vale Tudo, que chegaram juntos, atores de "Garota do Momento" ficaram juntos durante toda a noite, assim como os da série "Encantado’s".