Odete Roitman realiza o maior sonho da vida de Ivan em 'Vale Tudo'

Odete Roitman (Débora Bloch) realiza sonho de Ivan (Renato Góes) nos próximos capítulos da novela "Vale Tudo" (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que vai acontecer

Após invadir uma reunião da TCA com um nome falso, o namorado de Raquel (Taís Araújo) é demitido pela vilã. No entanto, mais tarde, a dona do Grupo Almeida Roitman volta atrás.

Ela percebe que Ivan estava certo sobre a cláusula do contrato da TCA com a empresa chinesa. Com isso, Odete decide readmiti-lo e promovê-lo.

A mãe de Heleninha (Paolla Oliveira) reconhece a capacidade de Ivan para interpretar contratos corretamente. Ele fica realizado, já que nenhum dos diretores da empresa foi capaz de lhe dar ouvidos anteriormente.

A novela "Vale Tudo", escrita por Manuela Dias, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.