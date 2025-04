Netinho de Paula relembra namoro com Taís Araújo: 'Foi maravilhoso'

Netinho de Paula, 54, relembrou namoro de quatro anos com Taís Araújo, 46, na década de 1990.

O que aconteceu

Paula falou sobre o relacionamento com Araújo ao recordar o passado. Durante participação no podcast Papagaio Falante, o cantor destacou que na época a atriz estava no ar em "Xica da Silva" (1996), na extinta Rede Manchete, enquanto ele fazia sucesso com o grupo Negritude Júnior.

Ele explicou que Taís era fã do grupo e, a partir daí, eles engataram o namoro. "Ela é maravilhosa, ótima atriz, uma amiga querida. Ela gostava muito do Negritude Junior e ficamos juntos por quatro anos. Foi maravilhoso".

Hoje, ele a atriz mantêm uma relação de amizade e o cantor elogiou o marido da famosa, Lázaro Ramos. "A Taís é querida demais. Hoje bem casada com o Lázaro, filhos lindíssimos. Ela é um orgulho para todos nós. Ao longo dos anos, de vez em quando a gente se vê na correria".

Taís Araújo e Netinho de Paula namoraram nos anos 1990. Atualmente, Netinho é casado com Jaqueline Aranha.