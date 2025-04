Morre Mike Peters, vocalista da banda de rock The Alarm, aos 66 anos

O músico galês Mike Peters, conhecido como vocalista da banda de rock The Alarm, morreu hoje aos 66 anos.

O que aconteceu

Nesta manhã, o perfil oficial da banda compartilhou uma publicação em homenagem ao artista, que também teve sua morte confirmada pela BBC. Sem nenhuma legenda, a publicação contou apenas com o nome de Mike, sua data de nascimento e o dia de sua morte.

Mike Peters lutou por mais de três décadas contra um linfoma não-Hodgkin. Seu câncer foi diagnosticado em 1995 e, apesar de entrar em remissão, a Síndrome de Richter de Peters — uma forma agressiva de linfoma que ele descobriu ter em 2023 — retornou neste ano.

Apesar disso, ainda não foi confirmada a causa da morte do cantor. Nos últimos meses, Peters apareceu internado em algumas publicações do perfil do The Alarm. "Conseguimos viver mais um dia", afirmou a legenda da postagem feita no aniversário do artista.

Mike Peters foi responsável por ajudar a fundar a banda The Alarm no início dos anos 1980. O grupo ganhou destaque com músicas como "68 Guns", "The Stand" e "Strength".