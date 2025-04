Meghan Markle nega separação e compara relação a 'estar nas trincheiras'

Meghan Markle, 43, nega boatos de separação dela e de príncipe Harry.

O que aconteceu

As especulações surgiram depois de o casal ir a eventos separados. No podcast The Jamie Kern Lima Show, a ex-atriz rebatou a crise no relacionamento e possível divórcio. Ela contou que está apaixonada mais do que nunca.

A duquesa disse que ela e Harry estavam "nas trincheiras" enquanto namoravam.

O casal enfrenta momentos de turbulência desde que se afastaram da Família Real. Em 2020 a Duquesa de Sussex e o príncipe decidiram não ser mais membros efetivos da realeza britânica, eles mudaram para Califórnia nos Estados Unidos com os dois filhos em busca de proteção do assédio da mídia.

Ela não poupou elogios ao parceiro. "Meu marido é muito lindo. Mas seu coração é ainda mais bonito", disse. Ela compartilhou que acredita que os dois ficaram juntos para sempre.

O distanciamento dos protocolos reais fez bem ao casal. "Sete anos depois, quando finalmente temos um pouco de espaço para respirar, conseguimos simplesmente aproveitar a companhia um do outro de uma forma nova", declarou.