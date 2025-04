Marina Ruy Barbosa lamenta ausência na festa de 60 anos da Globo

A festa de 60 anos da TV Globo, realizada na noite de segunda-feira, 28, no Rio de Janeiro, reuniu nomes marcantes da televisão brasileira. No entanto, Marina Ruy Barbosa, que estreou como atriz na emissora ainda criança, em 2004, não compareceu ao evento. Nas redes sociais, após ser questionada, ela justificou a ausência.

"Marina Ruy Barbosa não participar dos 60 anos da Globo, muito triste. Ela tem quase 20 anos na casa", escreveu um usuário do X (antigo Twitter). Em resposta, Marina explicou que está fora do Brasil por motivos profissionais: "Infelizmente eu não consegui a data por estar trabalhando aqui na China no momento. Mas estava lá de todo o meu coração", publicou.

A atriz começou na Globo com apenas 8 anos de idade. Seu primeiro papel em uma novela foi como a personagem Aninha, em Começar de Novo. Desde então, participou de produções marcantes da emissora, como Império, Totalmente Demais e Deus Salve o Rei.

A celebração contou com apresentações ao vivo, cenas inéditas de dramaturgia gravadas nos Estúdios Globo e reuniu nomes da televisão, da música, do jornalismo e do esporte. O evento foi pensado como uma homenagem afetiva à trajetória da emissora ao longo das últimas seis décadas.