Leo começa a mudar totalmente de vida no 2º capítulo de 'Dona de Mim'

Nesta terça-feira (29), em Dona de Mim (Globo), Leo tenta se explicar para as mulheres, mas Bárbara é firme e exige que ela pague o que deve. Em seguida, Leo é chamada para comparecer à fábrica Boaz. Enquanto isso, Marlon critica a postura de Bárbara por estar implicando com Leo.

Sofia, por sua vez, tenta impedir que Abel e os irmãos sigam para a fábrica. Ao mesmo tempo, Denise informa a Filipa que contratou uma nova babá para cuidar da menina.

Na fábrica, Leo acaba sendo demitida e, ao deixar o local, conhece Samuel. Nesse instante o público já deve perceber um clima entre os dois.

Mais tarde, Jaques sugere que a fábrica seja vendida, o que incomoda profundamente Rosa e Abel. Nesse contexto, Tânia propõe a Jaques que desvie recursos da fábrica Boaz.

Tony Ramos em 'Dona de Mim' Imagem: Manoella Mello/Globo

Enquanto isso, Filipa desabafa com Abel sobre sua vida, afinal, ela não gostaria de ter parado de cantar e atuar e culpa o marido por isso. Em uma próxima cena, o veterano exige que Samuel mantenha em segredo a verdadeira identidade do pai biológico de Sofia.

Do outro lado, Leo, Yara e Stephany enfrentam dificuldades por causa da falta de dinheiro. Ao final do episódio, Leo toma uma decisão importante e resolve aceitar o emprego de babá no lugar de Stephany. Assim ela finalmente conhecerá Sofia, o que vai mudar a vida das duas completamente.

