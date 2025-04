Lady Gaga: Bondinho do Pão de Açúcar promove experiência para marcar passagem da cantora

O bondinho do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro, irá receber uma experiência especial para marcar a passagem de Lady Gaga pela cidade. A cantora irá realizar um show gratuito na Praia de Copacabana no sábado, 3.

O evento se chamará UMusic Experience apresenta: Lady Gaga e mostrará todas as fases da carreira da artista por meio de itens de fãs.

A experiência ficará em exibição de quinta-feira, 1°, a domingo, 4. Quem passar lá também poderá ter aulas de dança inspiradas nos sucessos da cantora, promovidas pela rede de academias Smart Fit.

O show de Lady Gaga na Praia de Copacabana está marcado para começar às 21h45 e terminar 0h15. A TV Globo, Globoplay e o Multishow irão transmitir a apresentação.