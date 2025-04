Justin Baldoni diz que personagem da Marvel é representação irônica dele

Justin Baldoni, 41, declarou que o personagem Nicepool, da Marvel, é uma representação irônica dele.

O que aconteceu

Diretor de "É Assim que Acaba" pediu documentos de "Deadpool" à Marvel. De acordo com o TMZ, ele acusou Ryan Reynolds, marido de Blake Lively, de zombar dele no último filme do super-herói, "Deadpool & Wolverine".

Com isso, a Marvel abriu uma moção para anular a intimação de Baldoni. Em documentos obtidos pelo jornal, o artista reforça que Nicepool é uma representação irônica dele.

No filme de 2024, Nicepool elogia a personagem de Blake Lively, Ladypool. Em outra cena, o protagonista, interpretado por Ryan Reynolds, pergunta "onde está a coordenadora de intimidade".

Justin Baldoni alega que a cena zomba da polêmica envolvendo ele e a atriz no set de filmagens de "É Assim que Acaba". Ela o acusou de assédio sexual e os dois travam uma batalha judicial. Em contrapartida, a Marvel aponta que personagens e piadas da produção são irrelevantes para o caso.