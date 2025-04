Justiça penhora escritório de Joelma em meio a processo de R$1,2 milhão

A Justiça do Trabalho de Pernambuco determinou a penhora do escritório da cantora Joelma, em Recife, na última quinta-feira (24).

A decisão faz parte do processo trabalhista de Fábio Henrique Izaías de Macedo, ex-empresário da Banda Calypso, que condenou Joelma em 2018 a pagar indenização - dívida que atualmente está no valor de R$1,2 milhão.

O Splash entrou em contato com a equipe da cantora em busca de posicionamento. O espaço continua aberto.

O que aconteceu

Penhora do escritório é a mais nova movimentação do processo trabalhista contra Joelma. O escritório da cantora, localizado no bairro da Ilha do Retiro, em Recife, foi penhorado por decisão do juiz Gustavo Augusto de Oliveira - informação obtida pelo blog Ricardo Antunes.

O mesmo juiz já havia determinado a apreensão do passaporte de Joelma. Em março do ano passado, Gustavo Augusto de Oliveira havia determinado que o passaporte de Joelma fosse apreendido, pois "viabiliza as viagens internacionais luxuosas incompatíveis com a situação de quem não pode pagar uma dívida trabalhista".

A conduta da executada Joelma da Silva Mendes revela total descompromisso com a cooperação e o manifesto intuito de obstaculizar os meios executórios impostos em seu desfavor, escondendo-se do Poder Judiciário ao tempo em que segue ostentando padrão elevado de vida decorrente da sua fama. Gustavo Augusto de Oliveira

Decisão sobre passaporte foi anulada. A determinação de apreensão do passaporte de Joelma foi considerada "exagerada e inadequada" pelo Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região.

O processo trabalhista contra Joelma teve início há sete anos. Movido por Fábio Henrique Izaías de Macedo, a cantora e seu ex-marido, Ximbinha, foram acusados e condenados de não reconhecer o vínculo empregatício do empresário, que afirmou nunca ter tido sua carteira de trabalho assinada.