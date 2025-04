Jeremy Renner fala de livro após acidente quase fatal: 'Lição que aprendi'

Jeremy Renner, 54, revelou que teve dúvidas em escrever um livro sobre o grave acidente que sofreu em 2023.

O que aconteceu

O astro da Marvel não queria relatar suas memórias e reviver o episódio em que quase morreu ao ser esmagado por uma máquina limpa-neves. "Eu já tinha escrito o livro quase inteiro nessa altura, mas eu realmente queria expressar por que não queria escrevê-lo", disse em entrevista ao programa CBS Mornings.

Renner também não queria escrever o livro por achar que aquilo não tinha valor. "Eu vivi aquilo. Foi um acidente que aconteceu na minha garagem. Por que alguém se importa com isso?", questionou ele.

Agora, depois de concluir o livro, o protagonista de "Gavião Arqueiro" reflete sobre seus aprendizados de toda a situação. "O que eu quero que as pessoas tirem desse livro é que parar de se autossabotar é muito importante para atingir e conseguir o que quer que você queira na sua vida", afirmou.

O artista entendeu que não deveria impedir a si mesmo de seguir em frente. "Essa é a lição que eu tive que aprender para não me autossabotar e compartilhar essa história porque eu sabia que isso tinha valor. Seria tolice da minha parte não compartilhá-la", completou.

Renner tem se recuperado nos últimos dois anos depois de ficar em estado gravíssimo no incidente. Após tentar salvar a vida de seu sobrinho, o ator foi atingido pela máquina de mais de 6 toneladas. Ele fraturou quase 40 ossos, teve lesões no fígado e no pulmão e precisou passar por cirurgias.

Ele relata a experiência no novo livro "My Next Breath" ("Meu Próximo Suspiro", em tradução livre). O artista também explica como a respiração foi fundamental na recuperação. "Essa parte me salvou: dar passos para trás e focar só na respiração. Porque se eu não ia respirar, não importava se meu olho estivesse fora da minha cabeça, se minhas pernas estavam torcidas... Você precisa respirar primeiro", declarou.