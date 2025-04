Humorista ironiza bariátrica de Thaís Carla: ‘Parte paguei com processo’

Leo Lins postou nas redes sociais, ontem, zombando da decisão da modelo Thaís Carla de fazer cirurgia bariátrica.

Todo mundo me mandando isso. É aquela velha história. Você tem que se aceitar… Até ter dinheiro para mudar. Parte dessa bariátrica eu paguei com 1 processo. Ela devia me agradecer! Leo Lins

O que aconteceu

Thaís Carla processou o humorista em 2019. A influencer moveu uma ação judicial contra Leo Lins após ele postar um vídeo debochando de seu vídeo sobre dificuldades enfrentadas por pessoas gordas em aviões.

Na época, Lins teve de pagar R$5 mil por danos morais. O comediante foi condenado por usar material de Thaís sem autorização e por promover discurso de ódio - na época, a dançarina destacou a importância da sentença reconhecer a gordofobia como violação dos direitos humanos.

Thaís Carla fez cirurgia bariátrica ontem. A influenciadora afirmou, em entrevista à Marie Claire, que a decisão pela cirurgia foi motivada pela vontade de ter uma vida diferente, destacando a importância de ter mais disposição para brincar com as filhas.