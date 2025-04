Hotel lamenta caso de racismo contra Gloria Maria há 45 anos: 'Repúdio'

Após a série documental "Glória" (Globo) recordar o episódio de racismo contra a repórter no Rio Othon Palace em 1980, o hotel publicou uma nota de repúdio.

O que aconteceu

Leia a nota na íntegra:

Rio de Janeiro, 28 de abril de 2025

O Rio Othon Palace vem a público se manifestar sobre o episódio de discriminação, ocorrido em 1980, em nosso hotel, relatado pela muito querida jornalista Glória Maria, relembrado, ontem, em documentário exibido na noite de domingo (27) pela TV Globo. Em face do apresentado, reafirmamos, de forma contundente, nosso total repúdio a qualquer ato de discriminação.

Lamentamos profundamente o ocorrido há 45 anos e lembramos que, na ocasião, o colaborador envolvido no caso foi imediatamente desligado, uma vez que sua atitude jamais representou os valores de nossa empresa.

É importante ressaltar que, nas últimas décadas, implementamos uma série de ações que reforçam nosso compromisso com a diversidade, a equidade e a inclusão. Atualmente, o Rio Othon Palace adota políticas sólidas que se refletem em diversas ações práticas, como:Programas estruturados de diversidade, com presença de lideranças negras e femininas em nossa gestão;Projetos como o Pretonomia e Diamantes na Cozinha que ampliam oportunidades para talentos de grupos historicamente subrepresentados;

Treinamentos contínuos para todos os colaboradores sobre Direitos Humanos, respeito à diversidade e combate ao racismo;Em nossa última pesquisa de clima, quase 100% dos nossos colaboradores concordam que a empresa apoia e pratica o conceito de diversidade, considerado um ótimo ambiente para se trabalhar.

Reconhecemos o papel histórico de Glória Maria na luta contra o preconceito, o racismo e reiteramos nosso compromisso permanente em oferecer aos nossos colaboradores, hóspedes, clientes, visitantes, fornecedores e parceiros um ambiente acolhedor, respeitoso e igualitário.

Série documental

A série traça um retrato multifacetado de Gloria. A profissional corajosa: relembra coberturas históricas, como a queda do Elevado Paulo de Frontin (1971), e entrevistas polêmicas, como a com um traficante carioca nos anos 1980. A mulher negra pioneira: reproduz o emocionante relato de quando foi barrada em um hotel no Rio em 1980 pela cor de sua pele —denúncia feita em rede nacional. A mãe dedicada: mostra cartas íntimas para as filhas, Maria e Laura, com relatos sobre a adoção. "Quem é essa menina?", pergunta Gloria ao descrever o primeiro encontro com uma delas.

Com quatro episódios exibidos aos domingos, a produção integra as comemorações pelos 60 anos da emissora. Também revisita os 52 anos de carreira de Gloria, destacando sua importância para a televisão brasileira.

A série conta com depoimentos de personalidades como Djavan, Maria Bethânia, Roberto Carlos, Pedro Bial, Mano Brown, Emicida, Maju Coutinho e Muniz Sodré, além das filhas de Gloria, Maria e Laura. A produção aborda desde sua primeira transmissão ao vivo em 1971 até suas reportagens em mais de 100 países, incluindo coberturas históricas, como a Guerra das Malvinas, e entrevistas com celebridades internacionais como Michael Jackson e Madonna.