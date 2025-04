Homem envolvido em roubo milionário de Kim Kardashian se diz arrependido

Um dos dez envolvidos no julgamento do roubo de Kim Kardashian, que aconteceu em 2016. Ele disse que está arrependido de ter participado do ato.

O que aconteceu

Yunice Abbas, de 71 anos, falou sobre como foi sua participação no crime. Ele estava no saguão do hotel em que Kim estava hospedada em Paris, na França, em 2 de outubro de 2016.

Kim Kardashian foi amarrada e amordaçada, sob a mira de armas de fogo e pedindo para não ser morta. Os criminosos conseguiram fugir com US$ 10 milhões em joias, o equivalente a R$ 57 milhões.

Em 2021, Abbas falou sobre sua participação no crime em um livro, chamado "Eu sequestrei Kim Kardashian". Um promotor perguntou se ele havia se gabado do roubo, e Yunice respondeu que se sentia "muito desconfortável" e "se arrependia totalmente".

Segundo o relato, Yunice deixou o local do roubo em uma bicicleta, e foi embora da mesma forma. Enquanto fugia, deixou cair uma bolsa que carregava as joias, mas deixou cair um colar de diamantes. Este foi o único item que a polícia conseguiu recuperar.

O juiz revisou os antecedentes do homem, citando acusações como falsificação de placas de veículos para cometer roubo ou assalto a mão armada. Yunice admitiu que às vezes tinha "momentos de fraqueza" quando precisava de dinheiro. "Eu caí em coisas que pensei serem atalhos fáceis, mas que, no final, só tornaram minha vida mais difícil", afirmou.

A expectativa é que Kim Kardashian dê seu depoimento em 13 de maio. Os dez acusados são nove homens e uma mulher, cuja idade média era de 60 anos na época do roubo.