'Primeiro não topou': como Record e Gretchen se acertaram pelo Power Couple

Gretchen, 65, é a grande atração da Record para o retorno do Power Couple após três anos de hiato. Rainha dos memes na internet, a dançarina participou da primeira temporada do reality de casais, em 2016, mas abandonou a atração após uma briga generalizada.

Agora, nove anos depois da primeira experiência, a artista volta ao programa de confinamento com o novo marido, o saxofonista Esdras de Souza. E a pergunta que fica é: como se deram as negociações para o retorno?

Foi um pouco difícil de trazer, mas não foi muito, não. No primeiro momento, ela não topou o nosso convite. Depois, ela acenou novamente que talvez estivesse interessada. Assim, voltamos a conversar e, pra nossa sorte, ela topou.

Rodrigo Carelli, diretor do Power Couple, em entrevista para Splash

O retorno de Gretchen ao universo dos realities shows era um sonho antigo da Record. Em 2021, a emissora paulista tentou o retorno da dançarina para o Power Couple, após o seu casamento com Esdras de Souza, mas ouviu da artista que não era o momento.

Apesar das negociações, Carelli garante que não houve pedido de regalias por parte da artista. "Não, ela não fez nenhuma exigência para entrar no Power Couple. Ela está entrando nos mesmos parâmetros de todos os outros participantes do programa".

Power Couple "desaposenta" Gretchen

A decisão de Gretchen de aceitar o convite da Record para o Power Couple muda os rumos da vida da artista. Há quatro anos, a dançarina havia dito que estava "aposentada" de experiência em realities shows após as passagens intensas —e com desistências— por A Fazenda e Power Couple.

"Já recebi convites, mas prefiro que seja uma participação única. Não tem como fazer uma nova Fazenda e as coisas serem iguais. Prefiro que todo mundo guarde aquela imagem", disse ela à Jovem Pan, em 2021.

Questionado sobre a mudança de Gretchen, o diretor do Power Couple crê que a artista havia decidido se afastar dos programas de confinamento pensando em preservar a imagem do marido. "Acho que ela falou por causa do Esdras. Mas acredito que ela tinha isso dentro dela, essa vontade, porque o que acontece, todo esse sucesso dela se deve muito à personalidade dela, que foi impressa nos memes gerados nos programas que ela fez na Record".

Já passou um tempo, e estava na hora dela exibir de novo essa personalidade dela, a Gretchen que todo mundo gosta de ver, opinando, sendo ela mesma e se colocando.

Rodrigo Carelli

Na primeira temporada do Power Couple, Gretchen participou com o então marido, Carlos Marques (1963-2023). Ela se envolveu em uma briga generalizada com o casal Laura Keller e Jorge Souza em virtude de uma brincadeira. Chamou o rapaz de "moleque" e decidiu abandonar o confinamento ao lado do parceiro.

Quais realities shows Gretchen já participou? Além de Power Couple e A Fazenda, a dançarina esteve nos programas Troca de Família (Record), Duelo de Mães (SBT), The Masked Singer (Globo), Drag Me As Queen (E!) e Os Gretchen (Multishow).

Como será o Power Couple 7?

A sétima temporada do Power Couple estreia nesta terça-feira (29), a partir das 22h30 (de Brasília), na tela da Record. O reality show conta com 14 casais confinados colocando em xeque a relação e encarando provas de tirar o fôlego.

Elenco do Power Couple 7: Ana Paula e Antony, Everton Neguinho e Emilyn Marçal, Silvia Catra e André Barcellos, Eike Duarte e Natália Vivacqua, Eros e Gi Prado, Dhomini e Adriana Leizer, Guilherme Seta e Beatriz Valente, Diego Superbi e Gi Menezes, Pessina e Talira, Francine Piaia e Júnior, Kadu Moliterno e Cris, Radamés e Carol Furlan, Victor Pecoraro e Rayanne Morais, Gretchen e Esdras de Souza.

Felipe Andreoli e Rafa Brites estreiam na Record como apresentadores do novo Power Couple. O casal ex-Globo era um desejo antigo do canal para combinar com a proposta de realities envolvendo companheiros.

Prêmio do Power Couple: a premiação final varia entre R$ 300 mil e R$ 1,5 milhão. O que define o valor são as apostas ganhas dos casais nas provas dos homens e mulheres semanalmente.

