Festa da Globo faz piada de cecê, zoa 'Mion Record' e cutuca Marlene Mattos

O especial de 60 anos da TV Globo, na noite de hoje, zoou Marcos Mion, cutucou Cauã Reymond e fez uma crítica ácida com Marlene Mattos, ex-diretora de Xuxa na emissora.

Crítica à Marlene

Paulo Vieira, Fábio Porchat e Tatá Werneck foram os responsáveis por apresentar homenagem ao humor da emissora. O trio entrou ao vivo após a apresentação de Xuxa, que saiu de uma nave e cantou um de seus principais clássicos, "Ilariê".

Na sequência, Vieira entrou incorporando uma versão "malvada" de Marlene. Com uma espécie de raquete, ele diz que "paquita tem que ser loira", em uma indireta ao fato de Mattos não permitir negras como paquita, segundo a própria Xuxa já revelou.

"Calma, Marlene, calma", diz Porchat.

Vieira, ainda como Marlene, ironiza a emissora por culpá-la no documentário sobre as paquitas lançado no ano passado. "Acabou a água oxigenada da Globo? Tudo fora do padrão. Cadê o padrão Globo de qualidade? Aí depois faz doc para colocar a culpa em mim".

Cutucada em Cauã

Em seguida, Paulo Vieira fez uma piada com "cecê", em uma suposta indireta a Cauã Reymond. "Não fala tocando... Abaixa o braço que pelo amor de Deus tá com cecê de seis braços", falou o humorista.

"É a minha masculinidade", disse Porchat.

Recentemente, surgiram rumores de que Bella Campos teria reclamado do cheiro forte de Reymond nas gravações de "Vale Tudo". Posteriormente, o público recuperou entrevista em que Cauã admite não usar desodorante porque sua forma de transpirar "é diferente". Depois da repercussão, ele voltou atrás e disse usar o produto de higiene corporal.

Alfinetada em Mion

Tatá Werneck aproveitou interação com Marcos Mion para cutucar o apresentador. "Mion tá ali. Ele com frases bonitas. Daqui a dois minutinhos cria uma igreja".

Paulo brincou que o Caldeirão do Mion seria um culto evangélico. "Mas não é uma igreja? Começa o Caldeirão e coloco uma água em cima da TV".

Porchat, por sua vez, lembrou o passado de Mion na Record. "Você sai da Record, mas a Record não sai de você".