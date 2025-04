Ex-panicat é detida pela 3ª vez em 9 meses após tumulto em minimercado

A ex-panicat Ana Paula Leme, 47, foi detida pela terceira vez em nove meses, na noite de ontem, em Campinas (SP).

O que aconteceu

Detenção ocorreu após ela causar transtornos em uma loja OXXO, localizada na Rua Jorge Figueiredo, no bairro Taquaral. Ao ser questionada por policiais militares, a influenciadora ficou ainda mais alterada e passou a ofender os agentes.

Secretaria de Segurança Pública de São Paulo confirmou a detenção, em contato com a reportagem de Splash, na manhã de hoje. A nota da SSP-SP afirma que ela foi levada ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde assinou um termo circunstanciado.

Modelo publicou vídeo no Instagram com falas desconexas. Ela disse ainda que está sendo perseguida pelos policiais. "Mais uma vez a PM me perseguindo, me jogaram no porta-malas da viatura. Inventaram mil coisas."

Outras prisões

Ex-panicat Ana Paula Leme foi detida outras vezes Imagem: Reprodução

Ex-panicat foi presa em janeiro por dirigir embriagada. À época, ela foi solta após audiência de custódia e pagamento de fiança.

Ela já tinha sido condenada por embriaguez ao volante, resistência à prisão e desacato no ano passado, em episódio que chutou PM.

Ana Paula integrou elenco do Pânico como uma das panicats. Ela também esteve na primeira temporada do Casa Bonita, do Multishow, e já venceu o Miss Reef Brasil, conforme indica em sua biografia no Instagram, onde possui 184 mil seguidores.