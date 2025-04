Ex-Malhação celebra mais um passo como diplomata: 'Missão cumprida'

Gabriel Falcão, 34, comemorou em seu perfil do Instagram mais um passo dado como diplomata do Itamaraty.

O que aconteceu

No início desta tarde, o ex-ator compartilhou uma foto nos Stories de seu perfil em frente a um painel do BRICS. "Missão cumprida", escreveu o atual diplomata.

Sua primeira missão no cargo começou na semana passada, quando ele teve que viajar ao lado de outros diplomatas para o Rio de Janeiro. No local, ele acompanhou a reunião de chanceleres do BRICS, que reúne cinco países com economias emergentes, sendo eles, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.

Em uma ocasião como esta, um diplomata deve representar e defender os interesses de seu país. Gabriel Falcão assumiu em janeiro deste ano, após passar no processo seletivo do Instituto Rio Branco.

Com dois anos de estudo e dedicação, ele foi aprovado e hoje recebe um salário inicial de R$ 20,9 mil. No passado, Gabriel Falcão ganhou fama por protagonizar "Malhação: Casa Cheia" (2013), em que interpretou Ben, alvo da disputa amorosa de Anita (Bianca Salgueiro) e Sofia (Hanna Romanazzi).