'Arte cura': Carol Castro celebra 22 anos na Globo após momentos difíceis

Durante a comemoração dos 60 anos da Globo, realizada nesta segunda-feira (29), a atriz Carol Castro, 41, celebrou seus 22 anos de trajetória na emissora. Ela destacou o desafio de interpretar Clarice em "Garota do Momento" e reforçou o poder da arte diante de momentos difíceis na vida pessoal.

Quer ficar por dentro de tudo o que rola no mundo das novelas? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Papel atual é um 'deleite'

Uma das protagonistas de "Garota do Momento", Carol Castro avalia o trabalho como 'desafiador'. Na trama das 18h, a personagem da atriz, Clarice, perde a memória e passa anos sendo medicada de forma negligente pelo marido, Juliano (Fábio Assunção), que tem o intuito de fazê-la aceitar uma nova vida e esquecer até mesmo a filha biológica, Beatriz (Duda Santos).

Clarice (Carol Castro) e Beatriz (Duda Santos) em 'Garota do Momento' Imagem: Beatriz Damy/Globo

Está sendo um deleite! Um prato cheio, tudo que eu sempre quis fazer na televisão. Esse papel é realmente um grande desafio. Ele me permite explorar várias camadas, mostrar o drama, a dualidade de uma mulher de 1942 presa numa mulher de 1958. Uma personagem que teve a vida roubada... Estou muito feliz com essa oportunidade. Carol Castro

Muito satisfeita com o resultado da novela, Carol garante já sentir "saudade". "Olha que só termina no fim de junho, mas já bate aquela saudadezinha. O corpo sente, sabe? A mente então, nem se fala... A Clarice exige muito, física e mentalmente. Mas é uma entrega que vale a pena", afirma a artista.

22 anos de Globo

Emocionada, Carol Castro relembrou o começo da carreira na Globo, onde está há 22 anos. "Estou muito feliz com o reconhecimento e com o retorno do público. E ainda mais por viver isso num ano tão simbólico, em que a Globo completa 60 anos... E eu, 22 anos de emissora! De Gracinha para cá... Comecei lá em 2003, com "Mulheres Apaixonadas", eu tinha de 18 para 19 anos. Eu tenho muito carinho. Desde então, foi uma trajetória linda", reflete.

Para a atriz, as novelas têm um lugar especial em seu coração. Ela ainda assumiu que a Globo é como uma segunda casa e elogiou o padrão de teledramaturgia da emissora.

Carol Castro em 'Mulheres Apaixonadas', sua primeira novela Imagem: Renato Rocha Miranda/Globo

Apesar de ter feito teatro, cinema, e agora muitas séries, a novela tem um lugar especial. Fazer novela é para os fortes! Não é fácil. A gente grava muitos capítulos, muitas cenas por dia. E a Globo faz isso com excelência. A gente não precisa ser modesto não - não tem lugar no mundo que entregue nesse ritmo. Eu tenho muita honra de fazer parte disso Carol Castro

Luto e superação

Em 2023, Carol Castro rompeu os ligamentos do joelho e em fevereiro de 2024 passou por cirurgia. No evento da Globo desta segunda, a atriz surpreendeu ao surgir de salto alto, mostrando que teve uma boa recuperação.

Primeira vez de salto alto desde a cirurgia! Estou no carão, segurando firme! Graças a Deus o joelho está ótimo. A cirurgia fez um ano em fevereiro.

Atriz ainda relembrou a perda do pai, o ator Luca de Castro, em meio ao preparo para a complexa operação. O veterano, que faleceu em dezembro de 2023, ficou conhecido por papéis em novelas como "Ciranda Cirandinha", "Direito de Amar", "A Próxima Vítima", "O Profeta" e "Império". A atriz então precisou unir forças para se recuperar fisicamente enquanto enfrentava o luto.

Foi um período difícil? Perdi meu pai nesse meio tempo, continuei filmando mesmo com a lesão. A gente tira força de onde nem imagina. A arte cura. O trabalho faz bem, tanto para quem assiste quanto para quem faz. A gente também é contemplado com isso.

Carol Castro e o pai Luca de Castro, falecido em 2023 Imagem: Reprodução/Instagram

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.