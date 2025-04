Eduardo Sterblitch admite fazer terapia todo dia: 'Me perco muito fácil'

Eduardo Sterblitch, 38, falou sobre seu desempenho como artista e a necessidade de fazer terapia diariamente.

O que aconteceu

De acordo com o ator, faz terapia todo dia para ajudá-lo com suas tarefas. "Preciso ser disciplinado, porque sou muito desorganizado. No meu trabalho tenho hiperfoco [...]. Estou fazendo terapia todos os dias, por exemplo, aluguei uma mãe, praticamente. Ela me ajuda a ter linhas mais duras do que preciso resolver naquele dia, senão me perco muito fácil", confessou no Conversa com Bial, exibido nesta segunda-feira no GNT.

Na entrevista com o ex-apresentador do BBB, se reconheceu como "maluco". "Eu me sinto um maluco, mas sei que não sou, só pelo fato de saber que sou. A pessoa que é maluca mesmo não sabe, o que me salva é saber que sou maluco", sugeriu.

Artista ainda opinou sobre como vê a vida. "Sou meio niilista, considero a vida um caos, todo mundo tem sua tragédia particular, só que acho isso bom. Acredito que lidamos errado com o caos, a morte, a dor, como se fossem ruins. Meu maior anjo da guarda é o erro, lido muito bem com ele, a partir daí começa uma coisa nova", pontuou.

Eduardo Sterblitch também divertiu Pedro Bial e a plateia ao comentar sobre seu trabalho no talk show Papo de Segunda, do GNT. "Agora tenho que dar opiniões interessantes sobre a sociedade e eu odeio a sociedade, respeito, mas odeio, é uma montanha-russa, que não gosto", declarou.