Drama com Kim Soo-hyun é pausado por escândalo após morte de Kim Sae-ron

Até pouco tempo, Kim Soo-hyun era o ator mais bem pago da Coreia do Sul. Isso até estourar o escândalo envolvendo ele e a atriz Kim Sae-ron, que cometeu suicídio em fevereiro, no mesmo dia do aniversário do ator.

A família da atriz está em disputa judicial com o ator. Isso porque depois de ser acusado de ter se relacionado com a atriz enquanto ela era menor de idade, ele foi a público e fez uma coletiva de imprensa afirmando que eles se relacionaram muito tempo depois.

Na época em que a atriz afirmou que havia namorado ele, o ator negou o envolvimento, pois estava divulgando o drama "Rainha das Lágrimas". Ele não queria "manchar" a promoção da série com escândalo de relacionamento.

Na Coreia do Sul, atores e idols não têm costume de assumir relacionamentos até atingirem um certo patamar - ou idade - na carreira. Soo-hyun, no auge da carreira, perdeu uma série de contratos grandes por causa do escândalo, sendo o principal deles com a marca de luxo Prada.

Após coletiva de imprensa de Kim Soohyun, o drama Knock-Off está oficialmente fora da programação de lançamento no Disney+!



Com um orçamento gigantesco, o drama era uma aposta da Disney para o mercado coreano/asiático.

O problema mais recente do ator é em relação ao seu novo drama, "Knock Off", produzido pela Disney+. O drama teve um investimento alto e, a princípio, seguiria as gravações normalmente. Mas, com a crescente de problemas envolvendo Soo-hyun, a produção foi pausada por tempo indeterminado.

A série não foi cancelada, mas sites de notícias sul-coreanos já especulam sobre a multa milionária que o ator teria que pagar de indenização caso a produção demore para estrear. Paralelo ao adiamento, o ator está processando o canal do YouTube Garo Sero Institute, que divulgou uma série de vídeos mostrando o relacionamento do ator com Sae-ron.