'Dona de Mim': Personagem de Rafa Vitti sensualiza sem camisa e faz ménage

No capítulo de hoje, da novela "Dona de Mim" (Globo), Davi (Rafa Vitti) sensualizou sem camisa e fez ménage com duas mulheres.

O que aconteceu

No segundo capítulo de "Dona de Mim", o personagem de Rafa Vitti apareceu sensualizando sem camisa. Ele posou junto com as modelos da fábrica de lingerie da família.

A cena sensual de "Dona de Mim" repercutiu nas redes sociais. "O Rafa Vitti... obrigado Rosane Svartman pelos mimos", escreveu um usuário do X (antigo Twitter) agradecendo à autora.

Depois disso, Davi ainda apareceu saindo com duas mulheres de roupa íntima do quarto, dando a entender que ele fez sexo com elas. "Que personagem especial", comentou um telespectador sobre o personagem de Rafa Vitti.

Davi fazendo um grande sacrifício pela empresa 🫦💪 #DonaDeMim pic.twitter.com/ONEqyW5BYc -- TV Globo 📺 (@tvglobo) April 29, 2025